Dice un refrán que 20 años no son nada, pero para educar y convertir las almas en bien sí que es un dígito importante. Comprende tiempo, dedicación y compromiso. Mucho compromiso. Así, el Centro Universitario Municipal (CUM) de Banes cumple este 6 de octubre dos décadas de fundado.

Libia Bermúdez Chaveco, directora del CUM, sobre lo que ha sido este programa, señala: “Llevar la Educación Superior a todos los territorios fue un logro. Son 20 años de tránsito por diferentes etapas. Su director fundador fue Alfonso Puentes Martín, quien colabora actualmente en la República Popular de Angola. Este camino ha constituido para todos un crecimiento profesional, pero también espiritual. Nos ha tenido comprometidos con nuestro territorio”.

Yurisay Pérez Nakao, historiadora banense, fue una de las primeras profesoras que tuvo la Universalización de la Enseñanza. Talentosa, emprendedora, supo transmitir y conectarse con un escenario que era nuevo para un municipio. Actualmente, reconoce estar más preparada. Ejercer el magisterio allí le abrió nuevos horizontes cognoscitivos y modos de hacer.

“Es un éxito de la enseñanza. Ha contribuido con la preparación educacional y cultural no solo de las jóvenes generaciones, sino también de las personas que desde el primer momento comenzamos a la laborar como profesores. Fue un reto. Se hizo una maestría y los profesores hemos continuado superándonos, cambiando de categoría docente. Ya hoy el CUM cuenta con 5 Doctores en ciencia, 4 de ellos a tiempo completo en la universidad. Integramos tribunales de Maestrías y Doctorado. ¿Quién iba a pensar años atrás que en Banes íbamos a poder hacer todas estas cosas?”.

Lisandro Mojarrieta Ricardo es actualmente psicopedagogo de la escuela primaria “Sergio Saiz Montes de Oca”. Él es fruto de la universalización en Banes. Una persona querida y admirada por quienes entrevisté. Hace ya 10 años que labora como tal en el centro y los resultados son excelentes.

“La universidad fue una gran opción, yo mismo estaba desvinculado, como aquel que dice, en la calle. El CUM rescató, me pagaron un estipendio por estudiar. Estuve tres años superándome para luego entrar en la Universidad y fue buenísimo. Me gradué de psicólogo. Desde que comencé a trabajar aquí he tenido un gran colectivo que me apoya, yo venía de Salud Pública y aquí aprendí muchísimo, me llevo muy bien con el colectivo. Ayudo en lo que sea. Tengo horario de tratamientos a niños y a docentes donde brindo apoyo psicológico y emocional ante diferentes situaciones”.

El Centro Universitario Municipal se revitaliza con cada nueva matrícula. Su personal docente se siente igual. En tal sentido sí vale aquello de que 20 años no es nada.