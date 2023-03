Héctor, artífice del lente

2 0

La fotografía es como detener el tiempo en un instante, congelar un momento preciso que casi siempre es único por más que repitan las tomas quien está detrás del lente o el devenido actor.

Héctor Sarmiento Velásquez es un artista detrás del lente, ama la fotografía y el fotorreporterismo. Jubilado ya, rememora de vez en vez, en familia o entre amigos, sus avatares buenos o tristes, otros no tan exitosos, y recibe el saludo de muchas personas que guardan su arte plasmado en cartulinas amarillas o bien conservadas.

Cumpleaños, bodas, la alegría de los 15 años y algunas tristezas. “Yo fotografié los efectos del ataque terrorista a Boca de Samá, el gran accidente de la guagua en 1972 y casos de criminalística. La policía me llamaba para hacer esas fotos. En lo del ómnibus accidentado aquello fue tremendo, la cantidad de sarcófagos, cuerpos casi sin rostros. Tremendo. Una vez alguien ahogado en un pozo. Cuando descubrieron el cadáver ya estaba en estado de putrefacción. Eso lo fotografié y así cientos de ejemplos”.

Quizás la pandemia fue el punto de inflexión en la fotografía para Héctor, quien es miembro de la delegación de base de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) de Radio Banes. “Después de la pandemia dejé de hacer fotografía por cuestiones de precios y materiales, es difícil, antes era más barato, tengo 82 años, ya no tengo que mantener a nadie…”, dice con una sonrisa.

¿Es la fotografía un arte? “Puede que sí, hay que tener gusto para eso, tener chispa, hay escuelas para la profesión. Hay que conocer perfiles, planos, el lenguaje de la profesión, no es tirar fotos por tirar. Aunque hoy es más fácil. Antes no se retocaba tanto. Hoy es terrible cómo se retoca la imagen. Con un celular, a un metro de distancia, se hace un ángulo ancho, antes había que ponerse muy lejos para retratar a un grupo y se perdía mucho. La velocidad es mucho mayor, antes a veces las imágenes quedaban movidas. Hoy cualquiera es fotógrafo con los avances. Metes la foto en la computadora y pones, quitas, retocas, haces lo que quieras. Antes no, no era así. Era más real”.

La época del rollo fue larga, exigía cuidado y profesión. Actualmente, con la tecnología digital, se hacen varias fotos sobre un mismo plano y se escoge la mejor: “…antes no, no podíamos equivocarnos porque si no se echaban a perder fotos de la película del rollo. Había que apostar a la calidad y a la maestría del fotógrafo. Nosotros picábamos en un cuarto oscuro los rollos, los colocábamos en la cámara para ahorrar material.”

“Antes también se retocaba, el maestro aquí fue Rivas, ese hombre retocaba negativo por negativo. Yo empecé como aficionado antes de la Revolución con camaritas con un obturador de un 30 de velocidad, luego llegaron cámaras soviéticas de 250 de velocidad y más. Un día me propusieron ser fotógrafo del Partido. Yo era dependiente, fíjate. Ganaba 45 pesos y como fotógrafo mejoraría salario. Comencé a ganar más de 160 pesos. Y comencé a trabajar como fotógrafo, ya no era aficionado. Yo no sabía nada de fotografía de actos ni de criminalística ni nada de eso. Mejoré el laboratorio, el equipamiento, todo. Pasé escuelas, llegaron equipos japoneses, trabajé para periódicos. Mejoré”.

Las modas en las fotografías progresaban. Trusas, bikinis, surtidores de agua, imágenes de piscinas muchas veces inexistentes. La gente quería fotos junto a autos, motos y juguetes. “Mi casa fue adquiriendo la moda de la fotografía en el tiempo. Hice el bar, las escaleras, columnas en forma de tirabuzones, detalles. Mejoraron las fotos y el hogar”.

Banes se distingue por cosas buenas, por obras incunables. Exclusividades. “Se hacía mucha fotografía y nos quedaban bastante bien, ahí está Pepito Bouza, Mario Peña y Guillermo. En Banes se hacían fotografías que estaban entre las mejores de por todo esto”.

Héctor Sarmiento Velásquez es recordado por muchas personas, la mayoría ya peina canas. Hizo historia, plasmó la historia oficial y la popular. Lo invitamos en esta Jornada de la Prensa Cubana para que compartiera recuerdos con los colegas más jóvenes y otros no tanto, pero que agradecen y admiran a este artífice del lente.



