Lecciones del “Roque Santeiro”  

“Roque Santeiro” fue alguna vez considerado el mercado al aire libre más grande de África. Estaba ubicado en Luanda, capital de Angola. Recibió este nombre debido a la famosa telenovela brasileña protagonizada por Regina y Lima Duarte, emitida por la Televisión Pública de Angola a mediados de la década de 1980, poco antes que este banense llegara allí para cumplir misión internacionalista.

Para tener una idea del tamaño del lugar, había 500 canchas de fútbol en un área de un kilómetro de largo por 500 metros de ancho, con un total de cinco mil vendedores.

“Roque Santeiro” estaba cerca del puerto y allí se vendía de todo, principalmente comida, telas y ropa. El lugar contó con una variada feria de telas africanas, las cuales son llamadas “macaca”, la mayoría importadas de Costa de Marfil.

Además de ropa (shorts, ropa interior, pantalones, faldas, blusas y zapatos) también estaban los bubus (batas tradicionales, hechas con monos), así como vestidos de noche y trajes completos.

También había una sección de informática, con una gran variedad de electrónica. “Roque Santeiro” también tenía salas de cine, o mejor dicho, carpas con sillas en un televisor que pasaban películas. En el 2011, “Roque Santeiro” fue cerrado para ceder su lugar a un nuevo mercado más moderno.

En los años 80 del pasado siglo Angola estaba inmersa en un conflicto bélico feroz, tanto en el orden interno como externo. La sedición intentaba fragmentar las fuerzas de la nación y desde el exterior Sudáfrica atacaba. Los cubanos estábamos allí. El resultado final se sabe. Triunfó el MPLA, la mayor fuerza militar y partidista y logró aunar las tendencias. Angola hoy se desarrolla y muestra una imagen moderna.

Pero no me detendré ahí porque eso lo sabemos. Pese a aquella terrible situación, los angolanos eran maestros en el arte del comercio minorista, legal o no. En el “Roque Santeiro” y en otros comercios, los nativos daban publicidad a sus productos, con muestras, palabras, insinuaciones o convencimientos que a veces obstinaban. Pero igualmente había modos de convencer sobre la calidad de un producto como los relojes Orient o Seiko. Los sumergían en vasos con agua para demostrar su calidad.

En Angola se estaba con el último grito de la moda. Había pasado el Mundial de Fútbol de México ‘86 con el mejor gol de los mundiales. Maradona hacía historia en Nápoles, Italia y Europa, ganando cuanta competición hubiese. Era Dios. Era también la mejor marca para vender. Relojes Maradona, ropa deportiva Maradona, zapatos, bisuterías y cuantos objetos pudieran llamar la atención. Se comercializaba bien. Los angolanos sabían vender.

Había competencia, trataban de distinguirse unos de otros. Había regateo de precios y cantidades. Eran hábiles. Aún deben ser hábiles. Trataban de convencer para que le compraran de una manera o de otra. La inflación asfixiaba. Una grabadora a precio estatal valía lo que una caja de cigarrillos en el mercado informal en tiempos en que el producto escaseaba. O de cuatro cajetillas en tiempos de abundancia.

En Angola igual vendían mazos de leña que alimentos, sacos de vestir que equipos de última generación. Pero sobre todo se buscaba la ganancia y que quien comprara quedara satisfecho.

En nuestro Banes no es así, por desgracia. Todo el mundo vende lo mismo al mismo precio. Pocos trataban de distinguirse en calidad, tamaño o precio.

Sería bueno aprender de aquellos africanos, la mayoría sin zapatos, pero con un don para que adquirieran la mercancía y luego vinieran por más. Ojalá que cuando salgamos de estos duros momentos, se abran las entendederas del bien, ganaríamos todas y todos.