Sentimientos como páginas

Mayelín Leyva Rojas recibió clases en la comunidad de Godínez. Vivía allí, cerca de lo que fue el Plan Hortícola 16 de Abril, deleitándose con los regadíos y los extensos surcos de entonces sembrados de cebollas, papas y otros cultivos. Era menuda, sonriente. Actualmente, su mundo está ligado a las aulas desde otra perspectiva, la de enseñar, independientemente de que se desarrolle específicamente como coordinadora de la escuela “Sergio Saiz”, en esta ciudad de Banes.

Con lágrimas aflorando en sus ojos debido a la emoción y a los recueros, me concedió una entrevista. No la entristecí, ni mucho menos le arruiné aquella mañana: “Ser jefa de ciclo es una responsabilidad muy grande porque tienes responsabilidad con los maestros y con los estudiantes, me gusta estar en un aula, me encanta trabajar con los niños. Llevo 17 años en el sector.”

Los inicios a veces son traumáticos, pero se recuerdan con amor. De Godínez hasta graduarse de educadora existe un gran tramo que demuestra la grandeza personal de la actual coordinadora. Sus empeños los cumple. “Salí del preuniversitario para la Formadora de Maestros de Holguín. Allí pasé 5 años de universidad y mis primeros de trabajo fueron en Godínez. Fueron lindos, vivía allí, una comunidad lejana, pero fueron años maravillosos, uno siempre los lleva en el corazón… Cuando salgo de Godínez trabajo en la comunidad de El Embarcadero, con multígrados. Tenía que prepararme más para que el contenido llegara al niño de forma diferenciada, como tiene que llegarle”.

Mayelín Leyva Rojas frente a su aula. Fotos del autor.

Pero las peregrinaciones por escuelas del municipio no terminaban en El Embarcadero; luego fue a “Ciro Redondo”, de donde guarda agradables vivencias hasta que llega a la “Sergio Saiz”: “Inicio en el curso 2020-2021. Me siento bien, es un colectivo muy bueno, unido”.

Hay diferentes libritos personales ¿Rectitud o dulzura?: “Soy del criterio que para trabajar con niños no se puede ser ni muy recto ni tener demasiada bondad, hay que tener un poquito de ambas cosas porque uno tiene que ganarse su cariño y confianza. Tú tienes que llegar a ese sentimiento, a ese corazoncito del pequeño que está en la escuela desde las 8 de la mañana hasta el mediodía y retorna por la tarde; es decir, que está más tiempo en la escuela que en la casa. Soy del criterio que si eres demasiado recto el niño se sentirá con temor, no como en la casa, y si eres muy flexible ahí caemos en las indisciplinas, en no respetar al maestro, por eso yo pienso que hay que tener un poquito de ambas cosas”.

Es una historia de vida, una mujer que ama lo que hace y que los pioneros en el aula le demuestran afecto. A veces no se necesitan libros para leer situaciones.