Read Time: 1 Minute, 36 Second

Hay términos que irrumpen con fuerza en los oídos y en la mentalidad de algunas personas. La propaganda desde los medios hace su efecto. Tal es el caso del nuevo Código de las Familias, que implica tolerancia, equidad, justicia y mucho más.

No es una imposición aprobar el nuevo Código el 25 de septiembre próximo, para nada, es abrir la mente a elementos que incluso no pensamos que existieran. Aprobar el estatuto es un modo de ayudar a otros y quién sabe si un día a nosotros mismos.

Es ser solidarios, es reconocer que existen diferencias, para nada antagónicas, pero tampoco cercanas a nosotros, pero están. Hay seres necesitados, gente que sufre por situaciones o por la falta de apoyo. Hay falta de justicia en contextos que por no tenerlos cerca no significa que no existan. El nuevo Código de las Familias intenta recoger todo eso.

Cierto es que hay elementos que nada tienen que ver con puntos de vistas personales y mucho menos con nuestros patrones de conductas. En una sociedad de millones de seres cuántas cosas existen, cuántos conflictos, relaciones melladas o no reconocidas. Reconocer el Código no significa hacer lo que otros, es dar la opción de que la sociedad sea más justa, equitativa y, sobre todo, organizada.

No compartir conductas está bien, eso depende de cada quien, pero si otros lo hacen para bien o para su satisfacción personal y sin dañar a terceros, pues justo es que sea recogida una protección en decreto. Solidaridad y humanismo eso también es el Código. Ser una sociedad moderna vale, comportarnos como tal es admirable.

Golpear al lobo hasta que muerda para poder decir que es malo no es de humanos, mucho menos justo. Decía Plutarco que el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender.

La yesca está encendida, la lumbre pide destello y la lámpara seremos nosotros mismos. Que la inteligencia decida.