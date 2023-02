Una mujer al frente de una funeraria

0 0

Adriana Mento Baute es la administradora de la funeraria de esta ciudad de Banes. Sonriente ante los cuadros agradables que muestra la existencia, pero seria ante el dolor ajeno que muchas veces debe sentirlo como suyo sin dejar de ser ella misma. Difícil. “Tenemos problemas con el carro fúnebre, pero recibimos la ayuda de la base de apoyo a la empresa de Comunales y el carro está funcionando”.

A veces la demanda de transporte para la realización de los entierros supera a lo existente o atiborra el cronograma ¿Qué se hace entonces? “El Intendente nos ha ayudado, las empresas nos prestan servicios, por ejemplo, desde los talleres Jesús Suárez Gayo, Transporte, Cítricos. Agradecerles por la ayuda prestada. Nunca han dicho que no, es algo muy humano”.

La calidad de los sarcófagos en determinado momento, como cuando la covid-19, fue un señalamiento de la población. “Antes la calidad no era buena, los estaban haciendo en la Forestal, pero no tenían la calidad requerida. Ahora los está haciendo un carpintero de la Empresa, que los hace bastante buenos La madera empleada es de los campos banenses, específicamente de Los Ángeles. El tejido viene de Holguín y nosotros los cortamos y tapizamos aquí en Banes. En el año 2022 no tuvimos quejas. Tenemos establecido que si recibimos alguna queja debemos visitar al doliente y luego pasarla al gobierno”.

¿Estrés, tristezas y también sonreír? “Este trabajo merece ser vanguardia. Hay familiares que vienen con diferente carácter, hay que saber trabajar con la población, máxime en un lugar como este. Yo no debo tener días malos, al menos en la expresión, debo dar la respuesta correcta y no equivocarme en la toma de decisiones”.

