Juventud, divina responsabilidad

“Juventud, divino tesoro”, escribió el poeta nicaragüense Rubén Darío, abanderado del modernismo en la poesía, para expresar lo efímero de lo bello, cualidad que se refleja especialmente en esta etapa de la vida, donde todo parece ser goce y contemplación. Sin embargo, para otros, este período puede ser también sinónimo de responsabilidades y sacrificios. Bien lo sabe Mairelis Peña Diéguez, quien con 34 años se desempeña como jefa del Departamento de Alimentos y Bebidas del hotel Brisas Guardalavaca, perteneciente al Grupo Cubanacán y de categoría Cuatro Estrellas, en este municipio de Banes. Ella es también la delegada de este territorio al VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), a realizarse del 16 al 19 del presente mes en la capital. Con ella conversó el diario Juventud Rebelde, y parte de ese diálogo lo traemos a continuación.

El VIII Congreso del Partido, según su convocatoria, “será un escenario oportuno para la actualización de nuestra estrategia de resistencia y desarrollo”. ¿Cómo pudiera esta idea extrapolarse al sector en el cual te desempeñas?

“Como se ha afirmado en varias ocasiones por la máxima dirección del país, incluyendo una en días recientes por nuestro Primer Ministro, el sector del turismo es la locomotora de la economía cubana. En la década del noventa del siglo pasado, al inicio del Período Especial, cuando más difícil fue la situación para los cubanos por el derrumbe del Campo Socialista y el recrudecimiento del Bloqueo, el fomento de la actividad turística fue una tabla de salvación para nuestra economía, y por ende, para poder mantener las conquistas sociales de nuestra Revolución en beneficio del pueblo. Hoy, la situación actual mantiene semejanzas con las de hace 30 años. El cierre de la mayoría de los hoteles en el país al turismo extranjero por la pandemia de la covid-19 nos ha demostrado cuán vital y necesario es esta actividad como fuente de entrada de divisas, cuestión indispensable para nuestro desarrollo. Por tanto, todo cuanto hagamos para perfeccionar y mejorar la calidad de los productos y servicios que ofrecemos sin dudas va a repercutir en el nivel de vida de los cubanos, y para nuestra Revolución será una vía más de consolidar ese Socialismo próspero y sustentable al que aspiramos”.

Además, a la cita se le ha denominado como “de la continuidad histórica de la Revolución Cubana”. ¿Sientes que tu generación u otras son continuidad de las que las han antecedido en estas décadas, después de 1959?

“Todo tiempo futuro tiene que ser mejor, dijo el fundador de nuestro primer Partido Comunista, Julio Antonio Mella. Inspirados en esta idea, las generaciones que nos han antecedido entregaron lo mejor de sí para alcanzar esta meta, llegando hasta a dar lo más preciado, la vida, en pos de ella. Para los pinos nuevos de la Cuba actual, en cuyas manos se nos está poniendo ya no el futuro, sino el presente de la Revolución, esta máxima sigue siendo una guía, siempre inspirados en quienes precisamente nos han cimentado y señalado el camino hacia una sociedad más justa e independiente, incluso con su propia sangre, como dijo otro joven líder revolucionario, José Antonio Echeverría”.

La subversión político-ideológica se ha arreciado en los últimos meses, principalmente desde las redes sociales y otros espacios virtuales. ¿Qué hacen los jóvenes en tu entorno laboral y social para hacer frente a este fenómeno?

“Los trabajadores del turismo somos el rostro de Cuba para los clientes foráneos que arriban al país. Por tanto, jugamos un papel muy importante en la imagen que ellos se llevarán de nuestra sociedad y sistema social. Es por ello que realizar nuestra labor con eficiencia, calidad y profesionalismo es la mejor manera de contribuir desde nuestra posición a la batalla por desmontar las matrices de opinión que sobre la realidad de Cuba quieren imponer los intereses imperialistas y hegemónicos mundiales. Demostrar a todos nuestros clientes, tanto cubanos como extranjeros, que la juventud trabaja, produce y aporta al desarrollo del país, así como que está preparada profesional y político-ideológicamente, considero que es la forma más idónea de transmitir el mejor mensaje posible sobre nuestra realidad. También aprovechar las redes sociales para publicar las cosas buenas, los detalles, las actividades y las iniciativas que tenemos para que se conozca nuestro trabajo”.

Como delegada, participaste en sesiones de estudio, intercambio, esclarecimiento y análisis, previas al Congreso. ¿Cuán preparada te encuentras con vistas al cónclave partidista?

“Las jornadas de preparación fueron muy importantes pues nos permitieron prepararnos sobre temas que no conocíamos a profundidad, y que nos permiten tener una visión más completa que la que previamente teníamos sobre la situación económica, política y social de nuestro país. A partir de un mejor conocimiento de estos aspectos, podremos hacer sugerencias, aportes, o sencillamente entender cuán necesario es que cada cubano aporte desde su pedacito al desarrollo del país, porque solo actuando de forma unida y consciente creo que es que podremos vencer los retos que como país y sociedad tenemos por delante”.

La economía constituye un sector estratégico para el país, en especial la rama de la producción de alimentos. ¿En cuáles aspectos crees que Cuba tiene que enfatizar, en pos de fortalecerse económicamente?

“La eficiencia, fundamentalmente. También en la aplicación de la innovación tecnológica y en la preparación e idoneidad de quienes se desempeñen en esta imprescindible labor y en quienes los dirigen. También ser más certeros y lograr mejores estudios de factibilidad para la ejecución de las inversiones, para que el dinero que se invierta realmente aporte al 100 por ciento a las necesidades de la sociedad o a la captación de divisas para reinvertir en la economía”.

En no pocos debates juveniles se plantea que todavía debe consolidarse la atención que le brinda el Partido a la UJC, así como sus vínculos con los jóvenes. ¿Si tuvieras que describir esa relación, cómo lo harías? ¿Qué hacer para consolidar esos vínculos, para que los jóvenes se sientan también parte de su Partido?

“Involucrarlos en las toma de decisiones, darles tareas de peso, reconocer sus aportes, respetar las lógicas diferencias que pueden existir entre una generación y otra. Si hay algo que no ha cambiado, ni cambiará, es que la juventud cubana, cada vez que ha tenido una tarea importante, no falla. Y por supuesto, ahora que tiene una de las más decisivas, la continuidad de la Revolución y de su proyecto social, no será la excepción”.

¿Por qué consideras que el Partido debe tener el reconocimiento descrito en la Constitución como fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado?

“Porque es la síntesis de las mejores experiencias revolucionarias de nuestra historia. Nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, con motivo del centenario del inicio de nuestras luchas independentistas, expresó que la Revolución Cubana era una sola, desde Céspedes hasta los momentos actuales. Por tanto, si nuestra Revolución es la misma, es lógico que nuestro Partido Comunista sea continuidad del Revolucionario Cubano creado por Martí, rescatado por Mella y Baliño, retomado por Guiteras, Chivás, Blas Roca y encarnado por la Generación del Centenario. Es el espíritu de lo mejor de nuestras tradiciones de lucha por la justicia social e independencia a través de nuestra historia”.