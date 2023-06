Fecundo sueño compartido

Local que ocupa en la actualidad la emisora Radio Banes. Fotos: Lilibet Quiñones Martínez.



Durante más de 85 años, la radio ha estado presente en la vida de los banenses como un sueño compartido de generación en generación. A pesar de algunos impasses, donde este anhelo, lejos de difuminarse, se acrecentó, las transmisiones radiales en la Capital Arqueológica de Cuba se han convertido en uno de los santos y señas de una ciudad con aires cosmopolitas desde su fundación, en el año 1907.

La actual CMKM Radio Banes, que hoy, 25 de junio, arriba a su aniversario 54, es heredera y fiel continuadora de ese espíritu radiófilo. Surge precisamente de esa fruición especial de los habitantes de este nororiental territorio con las ondas y el éter después de 10 años sin emisora local.

La última, la CMKX (1952-1959), devino alma mater de grandes figuras de la locución en el país y la provincia. Baste mencionar las voces de oro de Franco Carbó y Osvaldo Aguilera, quienes iniciaron sus brillantes carreras en esta estación en la década del 50 de siglo pasado.

Cabina de transmisión de Radio Banes.

Durante este hiato de una década (1959-1969), la radio continuó viviendo en el corazón de los banenses, quienes no renunciaron a las caricias de sus frecuencias. Fue así que un 25 de junio de 1969 volvió a surcar el espacio las ondas sonoras con el mensaje que desde la costa norte oriental transmitía Radio Banes.

En este más de medio siglo su esencia no ha variado. Ha continuado formando y exportando talento en todas las especialidades de este medio de comunicación, y lo que es más importante, manteniéndose en el gusto y la preferencia de sus oyentes, la mejor fe de vida posible. Somos lo que aspiramos a ser, y eso reconforta: tu emisora amiga, la más musical, la más deportiva, la más informativa.

Cada día se abre un nuevo capítulo en esta historia de amor a prueba de todo, una verdadera novela radial de no ficción. Nuevos personajes, libretos diferentes, pero la misma pasión incondicional, esa que nos puede hacer afirmar que el verdadero transmisor de esta emisora no está en una torre en lo alto del Nuevo Banes, si no en el corazón de cada radialista y oyente.