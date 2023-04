Diatriba desde las alturas

Desde lo alto veía la carretera, con sus vehículos, transeúntes y animales que pasaban todo el tiempo por ahí, pero muy pocos eran los que se decidían a entrar.

Tiempo atrás vivía rodeado de hermosas plantas, pero el paso de los años y la propia ingeniería desgastaban su figura.

Ya no era el mismo de antes. Entre tantas cosas a las que podía culpar, la principal era el descuido al que era sometido. Lo peor de saberse olvidado era conocer su importancia; aunque otros no lo valoraban, él sí lo hacía, sabía lo que valía y le costaba entender cómo aquellos que conocían su existencia no podían apreciarlo.

Cuando hablaban de sequía, él en su interior reía. ¿Cómo criticar en ese lugar algo que tenía tan fácil solución? Obviamente, él no podía provocar la lluvia, pero sí podía almacenar en su interior muchos litros de agua, obtenerla no sería difícil pues muy cerca tenía una laguna que poseía un manantial que anteriormente era utilizada para llenarlo.

Seguía siendo un tanque elevado, se ubicaba en el vivero de Banes, tan cerca de todo y a la vez un mundo aislado, rodeado de naturaleza y vida silvestre. Muchas veces escuchó a sus trabajadores quejarse del estado en el que se encontraba, dijeron incluso que de su tipo quedaban muy pocos en la provincia; desde entonces se denominó así mismo un tanque en peligro de extinción.

Sabe que su situación no es la mejor, y que ha empeorado paulatinamente. Comenzó cuando la turbina se rompió un día, y luego otro, hasta que no tuvo solución ni reemplazo. Lo próximo en deteriorarse fueron sus tuberías, el óxido comenzó a desgastar el metal hasta que se volvieron inútiles; aun así, calcula que las ventajas que puede ofrecer son mayores que los recursos a invertir. Tal vez posee una gran autoestima o quizás es consciente de su valor.

Como le gusta alardear con las nuevas posturas sobre la ayuda brindada a las plantas madres, aprovecha cualquier debate entre la vegetación para demostrar su importancia en aquellos tiempos. Nunca le ha restado importancia a los trabajadores del vivero, incluso se apropia de sus palabras cuando alguna que otra vez lo mencionan.

Antes, con su ayuda, podían regar las plantas sin importar el tiempo, lo cual las hacía crecer saludables y verdosas; calmaba la sed de los animales, e incluso con el preciado líquido que almacenaba se refrescaba el rostro el jardinero cansado.

Aunque quisiera quedarse allí, en el que ha sido su hogar por los años, también piensa en cuántas personas desearían tenerlo en sus casas, o tal vez en otro centro laboral, en uno que de verdad invierta recursos en repararlo, porque no quiere ser una construcción más que se derrumba por falta de una atención a tiempo.

Aún en su estado, sirve de abrigo a un sauce llorón que creció entre las vigas que lo elevan a las alturas. Tal vez es una muestra de su sufrimiento, quizás su destino sea ser un tanque en peligro de extinción, o tal vez alguien lo escuche y acuda a su ayuda.