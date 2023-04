Más que rebeldía, ¡personalidad!

Desde el primer ultrasonido en busca del sexo se me declaró como niña. Al nacer no cabía duda, toda mi canastilla era decorada con el color rosa, ¿y qué mayor muestra para la sociedad del género que poseía que esa elección del color?

Según iba creciendo comenzaron las prohibiciones: “las niñas juegan con las niñas”, me decía mi madre. Si mis primos estaban haciendo una carrera con sus autos de juguetes yo debía hacer de cocinera o ama de casa porque ni la pelota, ni el fútbol, ni las bolas ni nada que representara la masculinidad podía ser practicado por una mujer. Si quería correr, mi padre se desesperaba, pues las damas no podían tener rasguños en su piel porque le quitaba delicadeza.

En la escuela, a pesar de tener excelentes notas, se me reclamaba por la higiene de las libretas mientras mis compañeras dibujaban las letras, adornaban las líneas más importantes con colores y si la goma no borraba bien, eran capaces de arrancar la hoja y traspasarlo todo con tal de no ver ninguna mancha. Yo, por el contrario, no tenía una letra digna de admirar, no resaltaba nada con colores, pero estaba consciente de la información más importante, y los borrones, pues borrones eran ¿por qué tenía que aparentar que no me equivocaba? Y justo ahí venía alguien con la frase ¡parece mentira que seas una niña!

Llegó la adolescencia y tomaron por rebeldía lo que yo llamaba personalidad. Ya podía escoger mi ropa y el rosado casi obligatorio de la mayoría de mis prendas pasó a convertirse en negro, gris o morado: colores de velatorio lo llamaban en mi casa; la ropa ajustada y corta no era lo mío, prefería lo holgado y discreto.

Mis amigas se morían por el maquillaje y aprender diferentes peinados; a mí, con la cara lavada y una coleta me bastaba. “¡Así nunca vas a encontrar un novio!, me decían a diario y yo ni siquiera en eso pensaba.

Mi madre era el digno ejemplo de lo que para ellos era ser una mujer: tan delicada como una flor, en su vestimenta no podía faltar los tacones, su pelo era adornado por hebillas, lazos o algún peinado bien elaborado, amaba la cocina y la jardinería. Nunca alzaba la voz ni tenía una mala cara por muy duro que fueran sus días y todos querían que fuera como ella.

Cuando los años pasaron y aún no llevaba una pareja formal a la casa, no tardaron en cuestionar mi sexualidad, y aunque me gustaban los hombres, no me veía en la obligación de gritárselo al mundo.

Mi estabilidad mental era tambaleada con demasiada frecuencia, los estereotipos que poseía mi familia y la mayoría de las personas que me rodeaban me hacían creer que era yo la que estaba equivocada.

Soy una mujer, nunca tuve duda, pero ¿por qué ellos no me veían así? ¿Por qué tenía que ser como las demás, por qué debía comportarme como mi abuela o sus antepasados? El tiempo cambiaba para muchas cosas, pero no todo lo que hacía falta para nosotras las mujeres.

Podíamos trabajar, ya teníamos deberes y derechos en igualdad con los hombres, podíamos ser independientes, dirigir empresas y ser madres solteras sin ser juzgada. Entonces, ¿por qué ser enjuiciada por los detalles menos importantes? ¿Por la supuesta delicadeza que nos debe caracterizar, por la ropa que, según las demás personas, tenemos que ponernos?

Seamos mujeres únicas y seguras, y con ello ganaremos el respeto entre nosotras mismas y con los hombres.