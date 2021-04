Pandemia sin receso

Mamá tiene miedo, está muy preocupada, ya llegó la Semana de Receso Docente y el aislamiento le juega una mala pasada: su hijo no se entretiene con el televisor, no quiere escuchar música ni ninguno de esos pasatiempos que antes tanto anhelaba.

La covid-19 le impide realizar los planes a los que estaban acostumbrados. Es muy duro llegar a casa y enfrentarse a un pequeño que quiere ir a la playa, jugar a la pelota y visitar a sus abuelos, entre otras acciones, que hace dos años eran tan normales.

Eso por no hablar del apetito que le provoca la ansiedad de estar en casa, un apetito un poco extraño porque no quiere comer lo que tiene, sino aquello que debe salir a buscar.

Los programas televisivos tampoco ayudan mucho, la cartelera es bastante similar a la de años anteriores, tanto así que ya su niño se conoce hasta el guión.

Y mamá se sienta y conversa con él, le explica que quiere verlo jugando libre, compartiendo con sus amigos, viviendo aventuras, pero para eso necesita cuidarse ahora, porque hay un virus muy malo que se lleva a los niños que no cumplen las reglas.

Pero los niños no tienen miedo, él espera a que su mamá se entretenga en la cocina y busca a su amigo para jugar. Mamá que siente el silencio en la casa, se da cuenta que ha salido y corre a buscarlo. Tiene miedo porque hay niños que salen sin su nasobuco, y aunque su hijo siempre lo trae, con uno solo no basta.

Mamá sufre viendo como su pequeñín se asoma por la persiana a ver cómo otros niños juegan, piensa en si a esas madres no les dará miedo el peligro que corren sus hijos. Pero ella no se arriesga, aunque ahora sufra un poco, sabe que mañana le dará las gracias.

Ella escuchó por la radio que la pandemia deja secuelas, también en los menores de edad, no solo a los adultos, y no quiere que su niño sufra de alguna enfermedad por algo que puede evitar. Piensa en lo maravillosa que son los maestros, que cuidan a tantos niños en momentos tan difíciles. Ella solo tiene uno y no piensa descuidarlo.

Piensa también en aquellas mujeres que tienen varios hijos y en cómo se las arreglarán para tenerlos en casa, y a la vez piensa que si su niño tuviese un hermano pudiese jugar con él y así no querría salir.

Cuando pueda, lo llevará al Parque Infantil, para que corra un rato y gaste algo de esa energía que parece sobrarle. Ella quiere que la pandemia del coronavirus sea eliminada para siempre, para que su niño pueda tener una infancia tan linda como la que tuvo ella.