Con el amor y el sacrificio “cosidos” al corazón

Existen mujeres soles que irradian luz con quehacer diario. La sencillez y el carisma las caracteriza, así ocurre Delsi Oro Guerrero, quien hace más de 30 años trabaja en la fábrica de confecciones textiles “Odérico Calzadilla Angulo”, de esta ciudad de Banes.

“Desde que tenía 16 años comencé mi vida laboral en la textilera, estuve en varios puestos de trabajo, pero ahora estoy en esta máquina, que es muy parecida a las que normalmente tenemos en las casas. El trabajo aquí es lindo, me encanta, pero tiene mucha responsabilidad, todo es en cadena, una labor depende de la otra y hay que hacerlo bien, con precisión, para que la producción salga adelante. Además, tenemos compañeras que controlan la calidad de cada pieza y lo que no está correcto se vira para atrás y hay que iniciar todo el proceso otra vez”, confiesa Delsy.

El sonido de las máquinas y las sonrisas se unen en cada producción porque la alegría también es parte de este taller y de cada una de las 28 costureras que aquí laboran, como refirió la entrevistada. “Todos somos como una gran familia, aquí pasamos gran parte de nuestro tiempo y mientras trabajamos conversamos de nuestras alegrías y tristezas, nos damos apoyo, y, sobre todo, cariño. En este colectivo, a pesar de ser muy diferentes por el carácter y el lugar de dónde provenimos, nos une algo especial, y es el amor por esta profesión, el empeño de sacar adelante las producciones. Ahora trabajamos en el uniforme escolar, no hemos tenido ni vacaciones ni día feriado ni fin de semana, pero aquí estamos, porque sabemos la importancia que tiene, y más cuando falta poco para comenzar el curso escolar”.

Delsi Oro Guerrero. Fotos de la autora.

La satisfacción muchas veces viene de los pequeños detalles, que también son sublimes, y bien lo sabe está mujer que lleva cosido al corazón la entrega y dedicación a su labor. “Cuando veo a los estudiantes en la calle que van para la escuela con sus uniformes me da una alegría de esas que no se pueden explicar con palabras, me emociona porque sé que esas prendas que visten felices en un nuevo curso pasaron por mis manos. Entonces es que realmente me siento realizada, porque también aporto al país, a su porvenir y a la nueva generación”.

Así son las mujeres soles, esas que conocen de cerca el compromiso, el amor por su profesión y el significado de ser útiles. Ellas son las que iluminan el futuro del país con su abnegación y se convierten en vencedoras de imposibles.