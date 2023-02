Arrendamiento en lista de espera

0 0

La resolución 207 del Ministerio de Transporte (MITRANS), que entró en vigor en 2021, captó el interés de Iván Díaz Lauzao, un banense que es trabajador de la Unidad Empresarial de Transporte y que tiene más de 20 años de trabajo en el sector.

Iván es chofer. Maneja el medio que tiene entre sus funciones llevar el pan u otras cargas hacia unidades de comercio de zonas rurales, entre ellas Guardalavaca y Cañadón. Hace dos años, el equipo que opera sufrió una rotura en el motor que dejó al carro en el taller por mucho tiempo, lo que lo afectó salarialmente.

La Unidad Empresarial de Transporte no tenía los recursos para poner en funcionamiento el medio que manejaba Iván. Esto puso al trabajador en una situación difícil, que se agravó por el proceso de disponibilidad laboral que se llevó a cabo en su empresa. Estas fueron motivaciones más que suficientes para que Iván se apoyara en la resolución 207 del MITRANS, que faculta a empresas, o unidades empresariales, entre estas la de Transporte, a poner en arrendamiento algunos de sus medios. De esta forma, Iván no desaprovechó la oportunidad que tenía a la mano: el arrendamiento.

Las despedidas no son fáciles para nadie. Por eso, Iván no quiso dejar ir el medio de transporte que dio de alimentar a su familia por tantos años. En su tiempo de chofer estatal siempre tuvo que innovar fuerte para no quedarse a pie y conservar su plaza. El compromiso era además con el pueblo, que esperaba el pan normado. Pero cada vez las piezas de repuesto entraban menos a la empresa y su medio se desgastaba más. Hasta que al fin se abrió esta posibilidad y el riesgo Iván lo quiso tomar con su «compañero» de toda la vida. «El carro tenía el motor fundido y gracias a amistades lo puse a caminar. He invertido mucho tiempo y dinero en la reparación de un medio de transporte que permaneció paralizado por dos años», acotó Iván.

Actualmente, Iván está en medio del trámite, que no es nada sencillo, para legalizarse como trabajador por cuenta propia que realizará la actividad de carga en un medio arrendado. Y en este paso es cuando el proceso se hace más lento, según su criterio. «Primero, tengo que hacer los contratos con las empresas o personas jurídicas que requieran mis servicios. Esta serie de prestaciones se contemplan en el contrato que la Unidad Empresarial de Transporte firmará conmigo como arrendatario de su medio. Debo aguardar además por la licencia operativa, que me la tiene que dar la empresa, llevar el carro a Holguín para que le hagan una revisión técnica que permite su circulación en la vía, y una vez que tenga toda la documentación necesaria, debo presentarme en la Unidad Estatal de Tráfico del territorio para legalizar mi situación como transportista».

«El proceso es algo engorroso y requiere de tiempo y contactos para agilizarlo», me comentó Iván Díaz Lauzao. El año que lleva haciendo estos trámites corrobora por sí solo sus palabras.

Otro aspecto que le preocupa a este banense es que actualmente sólo lo ampara un pre-contrato con la entidad propietaria del medio. Iván dejará de ser trabajador de la entidad para pasar a ser cuentapropista. «¿Dónde quedan mis años de prestación de servicios para la Empresa de Transporte, qué garantías laborales y salariales tengo?» son las preguntas que se hace este trabajador.

El arrendamiento de los medios de transporte que son propiedad del Estado es una estrategia que implementa el país para rescatar todo tipo de vehículos que tienen una situación técnica desfavorable. Ante la falta de recursos que hay en el sector, se les dio la posibilidad a personas naturales o jurídicas de poner a funcionar nuevamente medios paralizados a largo plazo, pero sin dejar de cumplir el encargo social para el cual están diseñados, lo que consta en los contratos que se firman con la entidad propietaria.

A más de un año de aprobada esta normativa, la Unidad Empresarial de Transporte de Banes no cuenta aún con medios arrendados oficiales, pero sí se han establecido pre-contratos con arrendatarios que están prestando servicios a otras empresas, pero aún no están legales ni asumiendo la carga de trabajo que les corresponde cumplir con la unidad de Transporte.

El arrendamiento no es una carrera de velocidad, pero al parecer no despierta el interés de la entidad estatal por hacerla viable o legal. Según el director de Transporte en Banes, Yunior Valentín Laffita, en enero se concretarían servicios que todavía se esperan.

Actualmente, la Unidad Empresarial de Transporte es incapaz de asegurar la transportación pública de pasajeros, y en cuanto a carga, sus medios presentan dificultades técnicas severas por los años de explotación que presentan.

Además, poco se le exige a transportistas privados para que refuercen rutas en el territorio. Salvo la de Macabí, que se sostiene por ferrobús, todas las otras están desprotegidas, incluyendo el transporte urbano, con ausencia de este hace más de dos años. Además, la prioridad para la mayoría de los transportistas privados que cuentan con medios propios en el territorio es obtener jugosas ganancias por el pago de sus servicios con entidades estatales, o a través de los viajes que realizan hacia La Habana u otras provincias, que son más costosos.

Las dificultades con la adquisición del combustible melló en un período la relación entre los transportistas privados y el Gobierno municipal, pero la falta de exigencia y de conciliación no la puede pagar el pueblo, que es lo que ocurre. Esta situación se agrava con la poca motivación que tiene la Unidad Empresarial de Transporte para arrendar.



Aires de arrendamiento que no acaban de soplar

Los aires de arrendamiento en el sector del transporte estatal no acaban de soplar con fuerza en el territorio, a pesar de las promesas hechas por su director. Esto afecta al pueblo, lo que se complejiza ante la escasez de combustible.

Los choferes en sus medios arrendados andan por la calle en prestación de servicios y ¿quién los controla? ¿Los ingresos a dónde van a parar? ¿Se beneficia el pueblo con salidas desde la Terminal? ¿Se lleva el pan o las cargas hasta unidades de comercio? No. Esto último lo están garantizando particulares, al menos lo que es la distribución del pan normado.

En entrevistas anteriores se informó por parte del director de transporte en Banes que a finales de enero finalmente se arrendarían dos medios. Arrendados están, pero la población no ve la prestación de sus servicios, aunque sí lo hacen otras empresas, como Campismo.

Uno de los medios arrendados viajaba para la zona de Cortaderas y se supone apoyara la transportación de pasajeros para esa ruta. Reinier Toro es el arrendatario. El está en toda la disposición de cumplir con lo pactado con Transporte, pero la tarjeta de FINCIMEX no le ha llegado aún y esto le impide brindar el servicio.

Mientras él espera, cumple con sus obligaciones con la Empresa de Campismo. Y la población también aguarda por tardanzas burocráticas. Con respecto a los medios que se arrendarán en la parte de carga, el director de Transporte en el municipio aseguró que estos son tres camionetas que se emplean para la distribución del pan normado. Estos medios prestarán servicios por separado a la unidad empresarial «La Sombrilla», perteneciente a Comercio, y a la Productora de Alimentos, específicamente a la panadería de Cañadón, entre otras unidades.

«Todos estos medios que pretendemos arrendar estaban paralizados a largo plazo por neumáticos, baterías, cajas de velocidad y otros accesorios. Y todos deben cumplir con la Unidad Empresarial de Transporte en su encargo social. Durante los primeros dos o tres meses no se les cobra cuota de arrendamiento, esto se hace con el objetivo de que la persona recupere de alguna forma lo invertido por si luego se arrepiente, pues es parte del contrato que no se le retire ninguna pieza que se le haya puesto al medio. Las camionetas tienen un pago de arrendamiento entre 10 y 20 mil pesos, por sólo citar un ejemplo», afirmó Valentín Laffita.

Los arrendadores de medios de transporte deben cumplir sus obligaciones fiscales con la ONAT, la Empresa de Transporte que le cobra un alquiler mensual y corren por su cuenta otros gastos en combustible, baterías, neumáticos y demás accesorios que garantizan la prestación de sus servicios.

Por su parte, el arrendatario tampoco la tiene fácil. El directivo que representa a la entidad debe ser en extremo cauteloso con los medios que entrega en arrendamiento, así justificó la Unidad Empresarial de Transporte la dilación en el proceso, que calificó en extremo complejo. «Estamos claros de que en Banes se necesitan arrendar medios de transporte, pero debemos ir paso a paso», señaló Yunior Valentín.

José Luis Morfis Suárez, administrador de la Terminal de Ómnibus en este municipio, dijo que su personal está preparado para supervisar la entrada y salida de los carros arrendados desde la terminal de Banes.

Informó además que se tiene como experiencia los casos de los carros arrendados procedentes de la capital provincial, Holguín, que son los que hasta este momento operan bajo esa modalidad.

Añadió Morfis que se han registrado errores o falta de documentos por parte de estos choferes. Para esto actúan en conjunto con la Unidad Estatal de Tráfico, quienes los asesoran e imponen las sanciones correspondientes atemperadas a la negligencia que se comete.

También se tiene un extremo control sobre los precios que se aplican para este tipo de circulación en la vía, los que son similares en toda la provincia, pues fueron aprobados por el Consejo de la Administración en Holguín. El pago del andén por parte del arrendatario al parquear en la Terminal y el cobro del pasaje basado en 0.55 el kilómetro, variando las tarifas conforme a los tramos, son aspectos que se miden con celeridad en este proceso.

En días recientes, al entrar en la Terminal de Banes, la encontré despejada. Su administrador estaba en la oficina de recaudación y al preguntarle si había salido algún transporte arrendado procedente de Banes hacia alguna ruta, su respuesta fue: «seguimos esperando».



