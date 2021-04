Con todos y para todos

Yudy Delgado es trabajadora social y tiene a su cargo la atención de varias familias banenses que residen en el consejo popular Centro Ciudad Sur, de este territorio. Una de las funciones de Yudy es diagnosticar las problemáticas sociales de gran parte de esa comunidad y tramitar soluciones con los organismos correspondientes, utilizando siempre como base el Órgano Municipal de Trabajo, quien rectorea su función.

Una de las tareas más sensibles que realiza es la relacionada con los asistenciados a quienes el Estado Cubano protege con prestaciones económicas temporales o de por vida, según sea la situación que enfrentan. Una de ellas es Mailé Paz Santiesteban, una joven que padece de parálisis cerebral y otras condiciones médicas que la han atado a una silla de ruedas desde que tenía 2 años de edad. Carlos Paz Fernández es su padre y este refiere que le agradece mucho a la Revolución Cubana, pues nunca ha desamparado a su hija que hoy cuenta ya con 38 años de edad.

“Mi hija tiene una condición médica muy seria, su madre y yo nos hemos encargado de cuidarla toda su vida, pero ahora sólo cuenta conmigo pues su madre ya no está. Siempre hemos tenido una prestación económica que nos ha dado el Estado para ella, ha sido de por vida, a eso le sumo mi jubilación y nos da muy bien para vivir, estamos muy cómodos. No tengo quejas, ni por la parte de Salud Pública ni por los trabajadores sociales, mi hija es privilegiada por ambas partes. Los trabajadores sociales son mi familia, esa es la verdad”.

Por su parte, Rosario Quesada Rodríguez es una banense que cuenta con una prestación económica temporal. En estos momentos vive sola y su hija no puede cuidarla por problemas mèdicos. “El Estado Cubano es mi papá y mi mamá, me ha dado todo, gracias al Estado tengo una casa obtenida mediante un subsidio, yo vivía en muy malas condiciones. Estoy sola, mi hija no puede hacerse cargo ahora de mí por su enfermedad hasta que se recupere, y hasta que ella se restablezca la Revolución me ayuda, no me ha desamparado”.

Igualmente, una prestación monetaria excepcional de por vida posee Catalina Serrano Proenza, quien pertenece a la Asociacion de Combatientes de la Revolución Cubana de este municipio de Banes, líder del movimiento 26 de Julio en este territorio. “Yo vivo solita aquí en mi casa, no tengo a más nadie que a la trabajadora social y a mi vecina, ellas siempre me dan mi vueltecita. Yo luché porque tuviéramos esta Revolución y estoy tranquila por eso. Sé que no me jugué la vida en vano, no traje propaganda para acá para Banes de Santiago de Cuba por gusto. No luché para que me dieran una chequera, pero la tengo y se lo agradezco mucho al Estado porque me defiendo con esa chequera y me ayuda cantidad”.

El Organo Municipal de Trabajo y de Seguridad Social es el encargado de aprobar las prestaciones monetarias temporales y excepcionales que se otorgan en Banes. No es un proceso sencillo e intervienen como actores esenciales los trabajadores sociales, quienes se encargan de investigar la situación real de estas personas que acuden por prestaciones o ayudas económicas o que se consideran como vulnerables. También realizan pesquisas comunitarias para detectar los casos con problemáticas sociales que merecen ayudas por parte de Estado, no sólo en materia monetaria, sino también material.

La asistencia social es una forma que tiene la Revolución Cubana para proteger al más vulnerable dentro de la sociedad cubana actual, como Mailé, Rosario y Catalina.

(Por Miledys Pérez Jiménez)