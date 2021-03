Confesiones de un joven barítono

La ópera es un bello género de música teatral. La referencia más cercana que tenemos los holguineros de esta manifestación artística son las producciones musicales de la compañía lírica “Rodrigo Prats”. Tal vez por la fatalidad geográfica, las cualidades vocales o el sello artístico elegido, bien pocos de los cantantes de nuestro patio se inclinan por la música clásica; no ocurre así con Julio Miguel Remedios Guerra, un joven intérprete banense que se encuentra vinculado al mundo de la música desde bien niño. Sobre sus inicios comenta.

“Cuando cursaba el tercer grado me decidí por incursionar en la música. Primero me entusiasmé por aprender a tocar guitarra, y comencé mis clases en la Casa de la Cultura “Juan Marinello”, de esta ciudad, con el profesor Frank. Más tarde entro a la Escuela Vocacional de Arte, en Holguín, por saxofón, pero no concluí mi carrera; sin embargo, seguía vinculado en festivales y concursos de canto aquí en mi municipio. En ese tiempo, el Sectorial de Cultura y Artes tenía un proyecto comunitario creado por el maestro de música Carlos Jiménez Céspedes, quien me recibió con los brazos abiertos, me enseñó mucho y me motivó a continuar mis pasos en el arte. Con él estuve dando clases hasta que entré a la secundaria básica”.

La influencia artística de su hermana Betsy hizo que Julio Miguel se interesara por cursar la carrera de canto lírico, algo bien inusual, pues son muy pocos los jóvenes artistas que hoy se alejan de lo comercial para probar suerte con la ópera, género que no está precisamente dentro del gusto musical de la juventud cubana actual.

Fotos de la autora

“Curso el tercer año de canto lírico en el conservatorio de música de Holguín, en la escuela me va muy bien y a pesar de que son tiempos difíciles por el impacto de la covid-19, que ha venido a modificar la tipología de nuestras clases, estudio siempre mucho a distancia y tengo la asesoría de mis profes, que tienen un buen criterio de mi desempeño en las clases. Cuando termine el Conservatorio pienso presentarme en las pruebas del Instituto Superior de Arte (ISA), pues pretendo continuar estudiando porque la música tiene de talento, pero también de academia”.

La música clásica Julito la lleva en sus venas. “Me gusta mucho la ópera, la música clásica, porque es completa y complicada. Hay que estudiar mucho porque las partituras son muy exigentes y entender ese tipo de música es difícil. El canto lírico requiere de mucha disciplina porque es más importante la concentración que las condiciones vocales del cantante”.

Julio Miguel ha elegido ser cantante lírico por vocación, pero también interpreta muy bien la música popular, sobre todo la que él compone. “Me inspiro en todo lo bello que me rodea para componer, siempre busco un sentido a mis canciones. Amigo, Madre, y Amor Solucionado son algunas de mis composiciones que más quiero por las personas a las que están dedicadas. La letra de Contagio surgió en tiempos de covid. A través de ella busco concientizar a las personas en el uso de los medios de protección para salvarnos todos de esta pandemia porque considero que también la música salva”.

“Mi carrera se basa mucho en mi familia, que me ha apoyado mucho, sobre todo mis padres y mi hermana, que siempre han confiado en mi talento. A ellos les debo lo que he logrado hasta ahora”.

Banes ha dado a luz varios artistas de alta factura, esperemos que esta juventud practicante del arte en todas sus manifestaciones, sobre todo en el canto lírico, que tiene a Julio Miguel como uno de sus exponentes, esté a la altura, porque talento sobra; solo queda que ganas, empeño, estudio, dedicación y las buenas oportunidades nunca falten.

(Por Miledys Pérez Jiménez)