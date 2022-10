Read Time: 1 Minute, 57 Second

Leodanis Tamayo Saínz vive en Cuatro Caminos de Yaguajay, comunidad de este nororiental municipio de Banes situada a pocos kilómetros del balneario de Guardalavaca. Él es un joven enérgico y muy preocupado por los demás.

Leodanis es trabajador del sector de la Salud Pública como especialista de lucha antivectorial, atiende además las redes sociales en la policlínica «José Manuel Ricardo», de Cañadón. Leo es un joven que tiene varios padecimientos. Nunca olvidaré el día que vi a sus compañeros llevándolo urgentemente al Cuerpo de Guardia de la policlínica pues se encontraba sufriendo un ataque epiléptico, y aún así, a pesar de sus patologías de base, dio su disposición y colaboró en Zona Roja en la etapa de enfrentamiento más compleja de la covid-19.

Sus vecinos tienen plena confianza en él. Le hacen saber todas sus dificultades en el barrio, que si hay problemas con el servicio de acueducto, o con relación a cualquier otro tema, porque Leodanis tiene paciencia y corazón de delegado, escucha amablemente a las personas y junto a su delegado de circunscripción trata de resolver todas las inquietudes, o al menos darles respuesta.

Leodanis es también donante de sangre. Admiro mucho en él esa vocación tan innata de ayudar a todo el que lo necesite. Él dona su sangre desde muy joven porque se siente bien haciéndolo. Como él mismo me aseguró, se siente mal si no lo hace cada tres meses, y ante una urgencia de un problema de enfermedad o una operación quirúrgica lo hace sin miramientos.

Es un joven que no teme decir lo que piensa, y aunque se ha buscado muchos problemas por esa razón, jamás dejaría de ser quien es ni traicionaría su verdadera naturaleza.

Leo es un joven audaz y le encanta la historia. Hace poco se mudó para Cuatro Caminos y ya piensa en hacer un sitial histórico de la comunidad donde vive. Para ello se apoya en vecinos de esa zona que han vivido mucho tiempo allí. Me confesó que hubiera querido graduarse de la carrera de Historia, pero pudo más su vocación de ayudar a los demás. «Cuando esté listo el sitial histórico, te aviso», me dijo Leo. Sonreí porque sé que pronto lo estaré fotografiando al lado de su sitial histórico. Cuando Leo se propone algo, no hay nada que se quede a medias.