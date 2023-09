«Este Congreso es necesario para todos, y por eso será histórico»

«Rescatar la motivación de los cederistas por hacer las actividades en el barrio: las caldosas, los trabajos voluntarios, aquellos actos que se hacían para recordar las efemérides, es mi principal misión». Esto fue lo que me confesó Carlos Julio Figueiras Vázquez, un dirigente de base muy querido en Banes, mientras conversábamos sobre su trayectoria en los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en la sede municipal de esa organización.

Cuando Carlos Julio supo que asistiría al Congreso Nacional de la mayor organización de masas del país tuvo sentimientos encontrados. Por un lado se alegró porque se le reconocía su labor de muchos años como coordinador de zona; pero al mismo tiempo sintió un inmenso peso en sus hombros por la responsabilidad de tal reconocimiento.

«Tengo muchas expectativas de mi participación porque estoy consciente de lo importante que es para la organización y el país. Sé que soy privilegiado. El Congreso se realiza en un momento difícil, por eso depende de nosotros convertir ese espacio en una tribuna socialista y transformadora.»

«Poseo experiencias muy bonitas en la zona 106 del consejo popular Silva que socializaré con líderes cederistas de otras provincias y municipios del país. Nosotros estamos en todo. Apoyamos las actividades que orienta la dirección municipal, mantenemos la limpieza del barrio, los dúos focales están activados, vinculamos a la juventud en las tareas de la organización y nos destacamos en la recogida de materias primas. Mi zona no es de excelencia, pero tenemos constancia en el trabajo, por eso mejoramos cada día en el cumplimiento de las tareas medibles.»

«Actualmente, lo que más me preocupa es que la motivación de las personas por participar en las actividadess no es la misma de antes. Elevaré como planteamiento que es necesario rescatar la energía de los CDR y su capacidad movilizativa. Además, que debemos defender la Revolución, y no hay mejor forma de hacerlo que cumpliendo con nuestro deber de cederistas».

Sobre cuál cree que sea su mejor cualidad como dirigente de base, expresó:

«Soy perseverante. Esta cualidad me ayuda muchísimo en todas las esferas de mi vida. La reputación positiva que tengo en el barrio, en mi centro laboral, donde me desempeño como metodólogo de la Dirección Municipal de Educación, y en mi accionar sindical y partidista, la he logrado con esfuerzo y siendo sistemático».

¿Cómo califica a este Congreso cederista?

«Este Congreso es necesario para todos, y por eso será histórico. A Banes lo vamos a representar dignamente», afirmó Carlos Julio Figueiras Vázquez, porque es de esos hombres que aman y fundan.