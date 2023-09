La misión cumplida de Frank

Frank Ferrer nació en el municipio de Antilla. Allí, este joven dio sus primeros pasos como dirigente estudiantil. Él es introvertido, pero cuando persuade a las personas, su carácter se transforma en puro carisma. Frank siempre tuvo interés por las asignaturas relacionadas con las humanidades y esto lo ayudó para perfeccionar su capacidad de movilizar a las masas.

“Mi etapa en la enseñanza general me sirvió para darme a conocer como líder estudiantil. Conforme pasaba de grado también escalaba como dirigente en las organizaciones. Soy licenciado en educación y me especialicé en el área de humanidades, pero el trabajo en las organizaciones me atraía mucho. Por eso actualmente soy funcionario de la dirección municipal de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR)”.

El joven Frank vive en el reparto Betancourt, que está ubicado en la cabecera municipal. En su CDR ocupó responsabilidades que lo hicieron destacarse. Fue activista de Deporte, coordinador de zona, organizador y presidente. Por muchos años permaneció como reserva del secretariado profesional de esa organización. Ante el llamado a que se incorporara a trabajar en el terreno, no lo dudó ni por un instante.

“La misión no fue fácil. Me enfrenté a la zona de Los Ángeles, que por dos años no tuvo atención directa por un cuadro de los CDR. Te imaginarás cuánto tuve que transformar para que las personas se motivaran por participar en las actividades. Me apoyé en el ejecutivo de base, pues ellos no dejaron caer el trabajo de la organización y gracias a esto hemos levantado la zona”.

A Frank se le ve ir y venir en bicicleta desde el casco histórico y hacia Los Ángeles, Mulas y otras zonas de difícil acceso. Su trabajo no es sencillo ni tiene tampoco un horario fijo.

“Las zonas que atiendo quedan muy lejos de la ciudad. La situación de los caminos es compleja, sobre todo para La Anita, El alto de los Ángeles y Río Seco; sin embargo, esto no me amedrenta. Me gusta lo que hago, por eso no dejo que me afecten estas dificultades en la transportación”.

Frank Ferrer es muy querido en su barrio, por eso fue elegido por la mayoría para ser delegado de circunscripción. “Es un reto ser delegado y dirigir los CDR, sobre todo cuando representas a una zona que es reconocida por su buen trabajo a nivel municipal. Mis electores y cederistas me ayudan mucho y por eso estoy seguro que mantendré estos resultados”.

Con 33 años de edad, Frank Ferrer es un joven que se siente realizado por hacer todos los días lo que le gusta. Él es dirigente de organizaciones políticas y de masas con una buena trayectoria en el municipio de Banes.