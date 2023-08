Las mipymes y el agua al coco

Las micro, pequeñas y medianas empresas ganan terreno en lo que respecta a la facilitación de bienes y servicios para la población. Banes cuenta con más de 30 de estos nuevos actores económicos, denominadas mipymes por sus siglas en inglés. Estas sociedades mercantiles están presentes en varios sectores como la construcción, industria alimentaria, cultura y gastronomía, entre otros.

Estas empresas tienen la facultad de ampliar su objeto social, lo que les permite realizar varias actividades. Además, algunas contribuyen a la circulación mercantil, y su aporte al desarrollo del territorio es reconocido con la rehabilitación de calles, centros educativos y por reanimar espacios de uso público.

Sin embargo, el “pero” de este asunto está en las mipymes que se dedican a la comercialización de productos de primera necesidad, las que son varias porque se permite que amplíen su objeto social. En más de una ocasión he escuchado las opiniones de la población que se refieren a este tema. El punto de vista que predomina es el siguiente: son revendedores con autorización.

Es complejo opinar en este debate, porque es cierto que desde que estas mipymes entraron en acción acercan a los banenses productos como el pollo, aceite, detergente, jabón, confituras y dulces, entre otros, que antes no encontrábamos porque las entidades estatales no pueden surtirlos con estabilidad.

Es que la autogestión le ha quedado grande a varios de nuestros directivos, y a los que no le encuentran la vuelta todavía se les complica, porque los proveedores que tienen son del sector no estatal, quienes no les venden barato. Volviendo al tema de las mipymes, no estoy a favor de que quiten las ofertas, pero levanto la mano porque se revise la formación de esos precios por los organismos e instituciones correspondientes.

En una ocasión le pregunté a un directico de Economía y Planificación en el territorio cómo estas mipymes formaban los precios. Me respondió que había que tener en cuenta varias categorías en esas fichas: gastos en transportación, costo del producto, margen comercial, por ciento de utilidad, entre otras. Una pregunta es obligada en este punto Las mipymes del territorio, ¿cómo obtienen los recursos que venden? Habría que investigar si son de proveedores que son también mipymes, entonces lógicamente el costo aumenta.

En la primera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, se analizaron los altos precios, y la efectividad de las medidas adoptadas para el control de este problema que hoy afecta a la economía cubana.

Al intervenir ante el plenario, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, abordó los factores objetivos que determinan el escenario inflacionario en que se desarrolla la economía cubana en los últimos años.

El Ministro dijo que para enfrentar las deficiencias en el control de los precios por provincias y municipios en todo el país fue emitida la resolución 148/2023 que establece la “Metodología para la elaboración de las fichas de costos y gastos de productos y servicios para la evaluación de precios y tarifas”. Valoró que «su implementación debe contribuir a una mayor transparencia de los niveles de costos y gastos, lo que creará mejores condiciones para la concertación por los gobiernos locales de precios racionales con los diferentes actores económicos».

El mercado no tiene piedad con nadie. Los consumidores están en su derecho de satisfacer las necesidades de productos y servicios, y lo hacen en la medida de lo posible. Si las entidades estatales del territorio fuesen más activas en la producción de alimentos habría competencia para el sector privado, un mayor número de ofertas y bajarían los precios.

Nuestro municipio fue pionero en la regulación de precios de los productos agropecuarios, pero se necesita de un mayor control y seguimiento. El Consejo de la Administración Municipal ha tenido que actualizar estos precios, digamos mejor, flexibilizar, para evitar la fuga de producciones, entre otras reacciones adversas. Convendría revisarlos de nuevo y analizar a fondo por dónde le entra el agua a los costos de las mipymes y unidades empresariales del territorio que se dedican a comercializar alimentos y productos de primera necesidad para el pueblo banense. Al fin que, al que vende caro le gusta comprar barato.