Lo de Avelino no fue en vano

Avelino Rodríguez Ricardo fue con tan sólo 17 años colaborador del Ejército Rebelde en Los Berros, localidad de este municipio de Banes, y al triunfar la Revolución participó en la Lucha contra Bandidos. Cuando cumplió sus 19 años, dio su disposición para pasar cursos de artillería militar.

Avelino fue uno de los banenses que estuvo presente en el bombardeo realizado por la aviación norteamericana al aeropuerto “Antonio Maceo”, de Santiago de Cuba, aquel 15 de abril de 1961, y revive nuevamente esa página de su vida que nunca olvidará.

“Llegamos de noche, no conocíamos el aeropuerto, fuimos a Santiago de Cuba a pasar un curso militar. Nunca habíamos experimentado un temblor de tierra hasta ese día. A las 5 de la mañana del 15 de abril los bombardeos de la aviación enemiga nos despertaron, el cielo se veía totalmente negro. Empezamos a organizar a la gente para hacerle frente al enemigo, yo fui ayudante de la artillería cubana que defendió el aeropuerto, neutralizamos varios aviones del bando contrario. Vimos caer a muchos cubanos. Fue un día triste”.

El 15 de abril de 1961 aviones de guerra norteamericanos atacaron simultáneamente la base aérea de San Antonio de los Baños, la pista de Ciudad Libertad y el actual aeropuerto internacional “Antonio Maceo”. Fallecieron varios cubanos, entre ellos el miliciano Eduardo García Delgado, quien antes de morir escribió con su sangre el nombre de Fidel.

En el sepelio de las víctimas de los bombardeos, hechos que fueron preludio de la invasión de Playa Girón, Fidel proclamó el carácter Socialista de la Revolución. Iniciaba así la gesta que constituyó la primera derrota del imperialismo en América Latina.

Como Avelino, varios banenses participaron en la epopeya de Girón, 8 de los cuales fueron condecorados con la medalla de Playa Girón. “José Bermúdez, ya fallecido, integró el batallón de la policía; Orlando Lechuga e Israel Batista pelearon en las arenas de Girón. Iluminado Rojas fue combatiente artillero y Reinaldo Ramayo estuvo en el aeropuerto de Santiago de Cuba. A Noel Segundo Arvelo se le denominó como el encintador, porque arregló varios discos de ametralladoras en el aeropuerto Antonio Maceo. Siempre tenemos presentes a los combatientes caídos en Playa Girón, Alberto Hernández Cano y Wilfredo Betancourt”, recuerda Avelino.

“Me siento muy orgulloso de haber combatido por mi Patria, no solo en Girón, sino también en Angola. La Revolución Cubana nos devolvió nuestro decoro, en el capitalismo no teníamos escuelas, yo vivía en Línea Nueva, en Los Berros, y no supe leer ni escribir hasta que fui alfabetizado. Hacíamos carbón para sobrevivir y si acaso nos pagaban 3 reales, no había médicos en esa etapa y los que habían eran privados, para comer se pedía fiao en la tienda y se pagaba cortando caña. Por eso defiendo tanto a esta Revolución, porque nos devolvió nuestra dignidad”.

Por las calles de Banes todavía caminan leyendas como Avelino, que se jugaron la vida por la patria, y no lo hicieron en vano.

