Mipymes a la carta

Banes cuenta ya con su primera pequeña empresa privada con personalidad jurídica. Bien lo sabe el banense Manuel Alexánder Angulo Gómez, propietario del restaurante «El Uvero», ubicado en la localidad de Cuatro Caminos, en el consejo popular de Guardalavaca.

Dicho restaurante recibió la aprobación del Ministerio de Economía y Planificación y ya es la primera Mipymes en Banes. Manuel Alexánder lidera, junto a su familia, este negocio de restauración desde el 2011. Su restaurante tiene un prestigio ganado entre sus clientes nacionales y extranjeros.

Según declara su propietario, ofertarle un servicio de excelencia al cliente es la razón de ser de su negocio, que se especializa en platos tradicionales criollos, jugos y galletas elaborados por la familia Angulo y que son bondades de la casa.

El restaurante «El Uvero» tiene hasta 10 trabajadores, por eso funge como una pequeña empresa que siempre se ha caracterizado por ser un negocio familiar.

Después de realizar los procedimientos legales de rigor recibió la aprobación, y aunque el restaurante hace un mes que no está en funcionamiento, regresará con más fuerza ya convertido en Mipymes.

“Mi principal motivación para hacer de mi negocio una Mipymes fue el adquirir personalidad jurídica para realizar contrataciones con varias empresas, en su mayoría estatales, que necesito tanto para que fucionen como proveedores como para ofertarles mis productos, pues elaboro jugos, paquetes de galletas dulces con apariencia de frituras de plátanos, entre otros. Además, la posibilidad de expansión me atrae mucho”, señaló Alexánder.

Como él, a nivel de país varios negocios de Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) preexistentes recibieron la aprobación para convertirse en Mipymes, lo que significa que se avanza para reconvertir a los TCP en este tipo de empresas, lo cual los ayuda en el mercado a adquirir posicionamiento y a hacerles más viables las relaciones comerciales.

Para Alexánder, ese paso está siendo novedoso, pero también desconocida esta zambullida al mercado, al marketing y a la búsqueda de proveedores, a ganar contratos ,y, esencialmente, a adquirir los productos y recursos que necesita para trabajar pues actualmente la mayoría de ellos se venden en tiendas MLC.

Pero a esa moneda, él y su familia no tienen cómo acceder, ahí figura su principal preocupación, que puede ser una traba para su negocio. Según me dijo, ha tratado de buscar alianzas comerciales con la empresa Bucanero S.A, por ejemplo, pero el desconocimiento en el área comercial de estas empresas o la falta de confianza en mipymes, que surgen y no tienen mucha solvencia o renombre en su área, ha frenado intentos de contratos.

“Hasta el momento, esas empresas me expresan que ahora esto es nuevo, que no saben legalmente cómo proveer a mi negocio de productos como la cerveza, la cual necesito, y así estoy esperando hasta que proveedores antiguos, como ITH, me vuelvan a suministrar los recursos que necesito después que pactemos un contrato con ellos, el cual todavía no tienen claro cómo elaborar”.

La creación de las micro, pequeñas y medianas empresas ya es un camino abierto en Cuba. En Banes ya se aprobó la primera Mipymes, una más abriéndose paso en este difícil negocio de los servicios gastronómicos.

(Por Miledys Pérez Jiménez)