Nuevas ofertas gastronómicas para beneficio del pueblo banense

Un alto nivel de productos en conserva, embutidos, picadillo, salsas y casabe se expenden por estos días en el Centro de Elaboración perteneciente a la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía para el beneficio del consumo social y la población.

Gabriel Díaz González, director de este centro productivo, dijo que en el transcurso de la semana se agregarán otras ofertas que se espera sean del agrado de los clientes. Señaló también que para el próximo domingo, Día de los Padres, se reservan ofertas que incluyen cárnicos, entre ellas la de cerdo y el tocino, este último producido en la respectiva unidad. Los productos se venderán desde este sábado 17 de junio en el horario de la mañana. Además, Díaz González señaló que el Centro de Elaboración apoyó los aseguramientos para las cenas especiales de esa jornada en unidades gastronómicas estatales.

Sobre los precios de los productos, señaló el directivo que estos se ajustan al listado oficial de precios referenciales aprobado por el Gobierno Municipal y a los costos de las materias primas que obtienen del sector no estatal.

Asimismo, informó que la mayoría de los clientes están insatisfechos con el precio de los productos; sin embargo, aclaró que esto obedece a que las materias primas las obtienen de proveedores privados como las micro, pequeñas y medianas empresas y los trabajadores por cuenta propia, razón por la cual los costos suben.

No obstante, aseguró que los tecnólogos para la elaboración de alimentos tienen la indicación de procesar los productos con extensores de segunda categoría como parte de una estrategia administrativa para disminuir los costos y que finalmente los precios sean accesibles para gran parte de la población. No obstante, esta estrategia no ha podido ser aplicada como se quiere por la falta de materias primas, pero, la voluntad es la de bajar precios siempre y cuando sea posible.

De igual forma, Gabriel Díaz González expresó que el Centro de Elaboración tiene entre sus prioridades para esta etapa encadenarse con micro, pequeñas y medianas empresas para hacer producciones cooperadas y con fábricas del territorio, lo que posibilitará surtir de ofertas al pueblo para la venidera etapa veraniega que ya se aproxima.