Que la tercera no sea la vencida

Mucho ha llovido desde el año 1918 hasta la actualidad. La banense Zoila Guerrero Martínez es testigo de cada uno de esos instantes en que el cielo desbordó tempestades.

A la anciana le gusta de mirar todo lo que la rodea. Sentada en su rinconcito de la casa, ve crecer el pasto y volar a las mariposas. Zoila tiene 105 años. Por cada uno de ellos, el tiempo le cobra factura a su salud, pero mantiene la alegría y vitalidad de una niña. Vive en una casa humilde, donde hay sólo un adorno, y es la foto de Fidel. El cuadro está colocado detrás de la butaca de la centenaria.

A unos metros de la casa de Zoila, en la zona 23 del reparto Nuevo Banes, vive Maria Cristina Almaguer Batista. Sus vecinos la llaman Titina y se ha acostumbrado a vivir en silencio y soledad.

«El Estado es quien me ayuda y mis vecinos que me dan algunas vueltas»,, me confesó Titina, quien con 87 años es una sobreviviente del cáncer y tiene problemas visuales. Al contrario de Zoila, es una mujer melancólica. La rodea el silencio, por eso saltan lágrimas de sus ojos cuando alguien la visita.

«Yo hago todo en mi casa. La mantengo muy limpia y ordenada. Tengo un domicilio que me busca los mandados, pago para que un muchacho me limpie el patio. La enfermera del consultorio y el trabajador social siempre me visitan», me expresa Titina y muy atenta pide que me acomode en el balance, porque quiere conversar más con la periodista.

Titina es una mujer laboriosa y se desvive por colmar de atenciones a quienes la visitan, que son, esencialmente, sus vecinos.

Miguel Benítez Guerrero es hijo de la centenaria Zoila Guerrero Martínez. Siete hijos tuvo Zoila, y Miguel es uno de los más pequeños. «Mi madre siempre fue ama de casa, no pudo estudiar porque tuvo que mantenernos a mis hermanos y a mí. Planchaba y lavaba por encargo, hasta hizo carbón para darnos qué comer».

Miguel y su hija Derlis Benítez Árias cuidan de Zoila. Derlis es una mujer relativamente joven; sin embargo, tiene un alma vieja. A los 9 años tuvo que velar por el bienestar de su hermano enfermo. Luego, se dedicó por entero a su madre, que estuvo postrada en una cama durante dos décadas. Actualmente, cuida de su abuela Zoila porque es como una madre para ella.

Zoila Guerrero Martínez, una banense centenaria. Fotos de la autora.

«No sé mucho de números ni de letras, pero eso sí, tengo un título de oro como cuidadora y no me arrepiento, porque para mí la familia es lo más importante», me asegura Derlis.

Titina tiene a sus vecinos para preocuparse por ella. Con esas personas construyó lazos de amor que nunca se romperán. Odalys Medina vive cerca de Titina, la visita mucho porque la anciana se ha ganado el afecto de toda su comunidad. «Cristina siempre está solita. Los vecinos se encargan de comprarle sus alimentos y de guardárselos. Cuando se siente mal, llamamos al médico para que la venga a ver. Ella es muy activa y, a pesar de su avanzada edad, hace los quehaceres domésticos. Es quisquillosa y ordenada, solo ella puede tocar su vitrina y la losa de la cocina», me confesó Odalys.

Lograr el bienestar de un adulto mayor es responsabilidad de las familias y del Estado. Un grupo de recursos se entregan a las Direcciones Municipales de Trabajo para beneficiar a estas personas, pero hasta el hogar de Zoila hace tiempo que no llega este tipo de ayuda, según los familiares que la asisten.

Por su parte, Derlis es una mujer que, según ella, ha sido cuidadora de enfermos desde su niñez, pero ni siquiera conoce los derechos que la asisten por asumir tan importante rol, que fue reivindicado con la aprobación del nuevo Código de las Familias en Cuba.

Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en el territorio desarrollan un amplio movimiento social en las comunidades para atender las problemáticas de las personas y darle atención a las más vulnerables. Hasta los hogares de Zoila y Titina llegó Diana Ricardo Oliveros, coordinadora municipal de los CDR, para llevarles un mensaje de amor que agradecieron las dos ancianas.

Tanto Graciela Sierra Pérez, delegada por Banes al Congreso Nacional de los CDR y coordinadora de la zona 23 de Nuevo Banes, como José Dorado, quien es el organizador del CDR #9, están en contacto directo con sus cederistas, sobre todo los adultos mayores, a quienes visitan con periodicidad para conocer de sus necesidades. Ambos manifestaron preocupación por el envejecimiento poblacional en la zona y la falta de atención familiar en algunos casos.

La vejez es un proceso natural dentro de la vida del hombre. Para lograr el bienestar de los adultos mayores se necesitan un grupo de recursos con los que algunas familias no cuentan. En este sentido, el Estado apoya a los núcleos vulnerables, pero a veces la ayuda se pierde en el camino, como le ocurre a Zoila.

Por otro lado, está el caso de Titina, una anciana que vive sola, como miles a nivel de territorio y de país. Apelar por una ley que castigue con mayor severidad la desatención y el maltrato familiar hacia nuestros adultos mayores, es, según mi criterio, la clave para corregir este flagelo que desde hace años corroe a la sociedad cubana.