Sin permuta

Un antiguo edificio del consejo popular de Macabí, en este municipio de Banes, se demolió y en su lugar fue construida una nueva edificación respetando su carácter de edificio multifamiliar. Las familias que allí residían fueron beneficiadas con nuevos apartamentos con mayor confort.

La Empresa Constructora del Poder Popular (ECOPP) de este territorio inició los trabajos de demolición, primero en la cuarta planta, que era la más afectada, pero finalmente la Empresa Constructora de Obras de la Arquitectura (ECOA) número 19 tomó el proyecto y tuvo a su cargo toda la construcción de la obra.

Esta millonaria inversión se acometió por la delicada situación constructiva del edificio y especialmente de su cuarta planta. En estos momentos se ultiman detalles para hacer la entrega oficial de estas viviendas. La totalidad de los propietarios y sus familiares se sienten muy agradecidos con la Revolución Cubana por tan noble gesto.

Marta Fombellida Rubio está muy contenta, pues su mamá tenía la ilusión de regresar nuevamente a su casa. “Gracias a la Revolución tenemos nuestra casa bien bonita, estamos muy agradecidos porque, a diferencia de nuestros antiguos apartamentos, estos tienen mayor confort. La empresa constructora trabajó muy bien, todo está bien hecho, no tenemos quejas de nada”.

“Mi casa está bastante buena, ya la estoy habitando”, me dice Xiomara Montero con los ojos llenos de lágrimas. “Yo disfruto mucho mi casa y cada vez que la miro la encuentro más bella”.

Varias familias ya habitan sus respectivos apartamentos y accedieron a brindar sus opiniones sobre la calidad constructiva de sus inmuebles.

Yaneisi González es una joven madre que vive con sus dos hijos, anda con el rostro enardecido por la felicidad. “Yo quisiera agradecerle al Gobierno Municipal y Provincial porque las familias que residimos en este edificio tenemos nuestras casas nuevas por ellos. Los apartamentos están muy buenos, mejores no lo queremos, están muy amplios, con dos o tres cuartos, la meseta está bellísima, totalmente enchapada, los baños buenísimos, las puertas muy resistentes y bonitas, hasta el balcón tiene una puerta, es un sueño hecho realidad”.

Miralis Arias Suárez es familiar de una de las propietarias de uno de los apartamentos y nos dijo que la calidad de la construcción total del edificio es muy buena, así como que todos los vecinos aprecian el trabajo realizado. Además expresó que “los jefes de obra nos lo han dicho que durante el año de garantía que tiene el edificio, y después también, ante cualquier problema que tengamos, podemos localizar a los constructores y ellos nos ayudarán en todo. El edificio está bello, mejor no puede estar, cuando al principio vi el edificio en el suelo y todo demolido sentí un dolor que me oprimía el pecho, pero siempre tuve confianza en que la Revolución nos construiría de nuevo nuestras casas, y así fue, y ahora tienen mayor calidad que antes”.

El ejecutor de esta obra, quien se desempeña además como subdirector de la ECOA-19, Juan Cruz Nápoles, asegura que en un tiempo récord se llevó a cabo la construcción total de este edificio, que cuenta con la máxima calidad posible. Al respecto, refirió que esta construcción “formó parte del plan de viviendas del municipio de Banes para el 2020. Nosotros empezamos a ejecutarla en febrero del 2020, pero tuvimos problemas con el abastecimiento de los recursos, esencialmente los áridos, pero buscamos estrategias, no nos quedamos con los brazos cruzados, hasta a otras provincias fuimos a buscar los materiales.”

“Las tazas sanitarias son de producción nacional y están muy buenas. Las puertas se las compramos a la Empresa Escambray, movimos toda nuestra fuerza ejecutora para ese edificio, le dimos prioridad, trabajamos en él de domingo a domingo. No hicimos las cosas de forma rápida, como si fuera un maratón, trabajamos con cuidado para que todo nos saliera bien y con la mejor calidad posible, y estoy seguro que lo logramos. Sólo nos quedan detalles para entregarlos de conjunto con la Dirección Municipal de la Vivienda de forma oficial. El edificio cuenta con una cubierta totalmente impermeabilizada a pueba de agentes externos por lo que las filtraciones no van a ser problema”.

Inicialmente el edificio contaba con 4 plantas, pero ahora solo posee 3. Por decisión de la empresa constructora, y tras el estudio correspondiente, se dictaminó que por el deterioro constructivo del edificio este no soportaba una 4 planta; fue necesario entonces construirles viviendas a los macabiseros que allí residían en un terreno cercano al edificio.

Hace más de un año se entregaron estas viviendas que construyó la ECOA-19. Sobre la calidad de las mismas opinan los banenses que allí viven.

“Mi casa es hermosa, no te puedo decir lo contrario, estoy satisfecha por el trabajo, sólo me queda como añoranza el que no nos hayan hecho los muros de contención para el jardín”, dice Margarita.

Por otra parte, Zenia agradece al Estado cubano por vivir en una casa resistente a ciclones, pero después de un año, según cuenta, ha tenido filtraciones. “Mi casa se filtra, ya los constructores me cogieron una filtración, ellos son muy amables, enseguida se movilizaron rápidamente para acá y me han atendido muy bien, por ahora no he tenido más filtraciones”.

La ECOA-19 responde las inquietudes que tienen que ver con la calidad de la obra por medio de su subdirector, Juan Cruz Nápoles.”En las biplantas, lo que nos pasó fue que el método de construcción utilizado para hacerlas fue el Sandino. Es un modo de trabajo que tiene muchos resultados, lo hemos empleado en otras comunidades, como la Tres de Junio, en nuestro municipio; lo que pasa con este método es que a veces las casas se pueden filtrar, sobre todo si la lluvia golpea de frente, pero empleamos todos los recursos idóneos para mitigar esta contrariedad, y por eso, de las 4 casas construidas, tan sólo una se filtra, en la cual se trabaja”.

El estado cubano dedica gran parte de sus esfuerzos a mejorar las condiciones habitacionales de aquellos que más lo necesitan. En el 2020, tan solo por parte de la ECOA-19 se lograron entregar 24 viviendas a pesar de la escasez de materiales para la construcción y de la difícil etapa que vivimos por el impacto de la covid-19.

En el caso del edificio de la localidad de Macabí, allí se desarrolló una obra que vino a mejorar la calidad de las viviendas de varias familias La empresa constructora que estuvo al frente de las mismas tiene un prestigio ganado pues construye también obras para el turismo, como la ampliación del hotel Yuraguanal, y realizó la ejecución de los hoteles “Sol Río de Luna y Mares” y “Río de Oro”.

La ECOA-19 y las autoridades gubernamentales del municipio dedican todo su empeño en que este inmueble se entregue con la mayor calidad posible y sin ningún tipo de lunares que ensombrezcan la obra bella que hace la Revolución a favor del pueblo.

(Por Miledys Pérez Jiménez)